На патриотический форум «Армия-2021» можно попасть только за деньги

Международный военно-технический форум «Армия-2021», проведение которого заявлено в севастопольском филиала парка «Патриот» (ул.Планерная, аэродром «Южный» в Молочной балке) с 27 по 29 августа, пройдет на платной основе.

Подготовка к форуму идет полным ходом, ярким свидетельством чему являются активные полеты над городом военных вертолетов и самолетов.

На мероприятии севастопольцам и гостям города в очередной раз предлагают увидеть образцы вооружения российской армии в формате статических и динамических показов. Иначе говоря, в виде выставок и прохождения по полигону танков и БТР, а также полетов авиатехники с аэродрома «Южный».

Официальное открытие форума намечено на 27 августа в 10.00, с пометкой «Вход строго по пригласительным». Их обладателям обещана торжественная церемония, с соответствующими моменту вступительными речами, награждением, вручением знамен, телемостом командующего войсками ЮВО с объединениями и соединениями округа и подъемом флагов.

​В последующие дни — 28 и 29 августа посещение форума возможно только по билетам, стоимость которых варьируется от 250 рублей (если билеты куплены до 26 августа) и 500 рублей, при покупке билетов с 27 августа. Цена за два дня (28 и 29 августа) также зависит от времени приобретения билетов (до 26 августа и после) и составляет (соответственно) 400 и 800 рублей.

Желающим попасть на VIP-трибуну (сидячие места) и super-VIP трибуну (с посещением командного пункта) придется выложить от тысячи до пяти тысяч рублей.