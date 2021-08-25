Качинскую школу обещают отремонтировать за неделю

Готовность к предстоящему учебному году школы №13 в Каче далека от стопроцентной.

О полной готовности школ уверенно заявила в понедельник, 23 августа, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Елена Богомолова. После чего возмущенные родители выложили в социальных сетях фотографии, что в Каче в школе ремонт не закончен. На снимках — откровенная разруха.

Уже к вечеру 24 августа в Качу с проверкой срочно выехал заместитель губернатора Игорь Михеев. На месте оказалось, что все, о чем сообщили качинцы, соответствует реальности, И.Михеев вынужден был признать, что о полной готовности школы к 1 сентября и речи не идет.

— Ситуация, когда мы узнаем о том, что школа находится в таком состоянии за неделю до старта учебного года, вызывает недоумение. Мы поднимем протокол приемочной комиссии, поднимем весь порядок и ход действий, который здесь был осуществлен, и по итогам сможем принимать какие-то решения. Сейчас первостепенная наша задача — предпринять все возможные усилия, чтобы дети пришли 1 сентября в школу и школа была готова к приему детей, — констатировал И.Михеев.

В отличие от него, директор школы №13 Татьяна Зосимова общую неготовность школьных помещений объяснила проводимыми работами по капитальному ремонту отопления, который согласно заключенному еще в июне контракту должен завершиться 31 августа. Все отделочные работы, по ее словам, также входят в данный контракт.

— Обои оторваны, не потому что они были просто оторваны, там были проведены сантехнические работы и были пробиты штробы для прокладки труб отопления, — пояснила директор, уверив, что после окончания ремонта демонтированные панели установят на место. Отваливавшуюся штукатурку в классах она довольно невнятно объяснила довоенной постройкой здания, мол, после Великой Отечественной войны капитального ремонта в школе не было.

— Все восстановится, и 31 августа школа будет полностью готова к приему первоклассников, — заявила Т.Зосимова.

Вопрос, что от родителей требовали собрать деньги на ремонт, она парировала информацией, что собранный накануне общешкольный родительский комитет составил протокол, в котором вопрос о сборе денег не зафиксирован.

Интересно, что по какой-то причине бодро рапортовавшая об успехах департамента Е.Богомолова в отдаленный район Севастополя проверить достоверность своей же информации не поехала.