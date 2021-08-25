Дорогие морковь и капуста немного подешевели

Морковь и капуста, значительно подорожавшие летом 2021 года, к середине августа в Севастополе подешевели на пять процентов.

По данным Крымстата, цена на капусту белокочанную в Севастополе в середине августа по сравнению с ценами декабря 2020 года, выросла в два раза, а на морковь — в полтора.

Есть и хорошая тенденция. По данным на 16 августа по сравнению с его первой декадой цены на морковь снизились на 5%, а на белокочанную капусту на 4,5%.

Одновременно был отмечен рост цен на помидоры и огурцы на 15%, лук репчатый на 13%, свинину (кроме бескостного мяса) на 6%. Так что борщевой набор дешеветь пока не собирается.