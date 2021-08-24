Жених-аферист выманил у жительницы Севастополя крупную сумму на растаможивание подарков

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Севастополю при участии Росгвардии в подмосковной Балашихе задержали гражданина одного из государств Западной Африки, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии полиции, в апреле 50-летняя жительница города-героя в соцсети познакомилась с мужчиной, который представился одиноким 41-летним пилотом гражданской авиации с британским подданством. Романтические онлайн-отношения развивались стремительно. После нескольких дней интернет-переписки новый знакомый — голубоглазый блондин — сообщил даме сердца, что отправил для нее подарки — элитную парфюмерию, ювелирные изделия известных брендов, а также все свои накопления — 100 тысяч долларов США. «Жених» настойчиво уверял, что в скором времени они будут жить вдвоем в собственном доме. В подтверждение своих слов он прислал фотографию дорогостоящих подарков, но тут же уточнил, что для переправки ценностей и валюты через границу на таможне нужно заплатить крупную пошлину. Аферист убедил женщину осуществить восемь денежных переводов на указанные им банковские счета.

После получения денег он признался, что обманул «невесту», поскольку нуждался в деньгах. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий севастопольские полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его в Московской области. Как оказалось, «жених» не имеет никакого отношения к гражданской авиации, Великобритании, а во время общения с потерпевшей использовал вымышленное имя и чужую фотографию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». «Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Имеются основания полагать, что задержанный гражданин Нигерии может быть причастен к ряду аналогичных афер.

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта изъяты планшетные и портативные компьютеры, средства связи, банковские и сим-карты, а также другие вещественные доказательства.

Справка

По УК мошенничество предполагает материальный ущерб до трех миллионов рублей. Все, что свыше, — уже мошенничество в крупном размере.