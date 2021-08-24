Ученые проводят уникальные подводные исследования в Абхазии

Завершен первый этап исследований международной экспедиции Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН, проводившейся совместно с Абхазским государственным музеем.

Руководитель с российской стороны — доцент кафедры «Востоковедения» СевГУ, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН кандидат исторических наук Виктор Лебединский; с абхазской стороны — директор Абхазского государственного музея кандидат исторических наук Аркадий Джопуа.

Подводно-археологические исследования проводились в акватории городов Гудаута, Сухум и Очамчира специалистами центра коллективного пользования «Центр морских исследований и технологий» Севастопольского государственного университета с использованием морского поисково-исследовательского комплекса и комплекта высокоточных 3D-сканеров.

В акватории города Гудаута проведена масштабная морская разведка в поисках места кораблекрушения судна пятого века до новой эры, так как из этого района неоднократно поднимали амфоры, относящиеся к этому периоду. Гидролокатором бокового обзора обследована акватория в пять квадратных километров. В следующем сезоне работы в этом районе будут продолжены.

В акватории Сухума обследован район морского дна, прилегающий к крепости. В этом районе некогда располагалась пока не обнаруженная легендарная Диоскурия, а позднее — римский город и крепость Себастополис. От названия этого римского поселения получил имя современный Севастополь. На морском дне обследованы остатки крепостных сооружений, относящихся к римскому и византийскому периодам, проведена гидролокационная разведка акватории на площади более 100 га.

У Очамчира проведены исследования в акватории, прилегающей к древнему городу Гиенос, античный город и ранневизантийское поселение.

Наряду с научными исследованиями подписаны договоры о сотрудничестве, совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности СевГУ с Абхазским государственным университетом, Институтом гуманитарных исследований им.Гулиа Академии наук Абхазии и Абхазским государственным музеем. Эти договоренности позволят в ближайшем будущем реализовывать совместные международные проекты Севастопольского государственного университета, научных и образовательных учреждений Республики Абхазия в самых различных областях.