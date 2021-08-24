Ставки советников директоров школ по воспитанию введены в 51 школе

В 51 школе Севастополя введены ставки советников директоров школ по воспитательной работе. Об этом 23 августа на аппаратном совещании сообщила директор департмента образования Елена Богомолова.

— В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Очень много внимания уделяется воспитанию, — сообщила Е.Богомолова.

По ее словам, на сегодняшний момент все прошли обучение и приняты в образовательные организации на работу.

Для создания единого непрерывного воспитательного пространства начнется реализация всех программ по воспитанию, начиная с дошкольного возраста, — У нас в Севастополе это все проработано, отработано и сделаны все программы, — доложила Е.Богомолова.

Напомним, что в феврале 2021 года в 10 регионах РФ был объявлен открытый конкурс Министерства просвещения РФ и РДШ «Навигаторы детства» по отбору кандидатов в советники директоров школ по воспитанию. Прошел такой конкурс и в Севастополе.

Планируется, что деятельность советников будет направлена, главным образом, на патриотическое воспитание школьников и поиск новых форм работы