Стартовали игры VII крымского футбольного чемпионата

Матчи первого тура Премьер-лиги КФС сезона-2021/22 прошли 21 и 22 августа. Стартовый тур не выдался особо результативным — в четырех матчах было забито лишь пять мячей.

ФК «Севастополь» одержал победу над скворцовским «Гвардейцем» — 2:0. С таким же счетом ФК «Евпатория» победила «Рубин Ялта». Керченский «Океан» минимально переиграл местный «Кызылташ» — 1:0. В игре симферопольской «ТСК-Таврии» и алуштинским «Алустоном-ЮБК» сухая ничья — 0:0.

Матчи второго тура Премьер-лиги КФС-2021/22 состоятся 28 и 29 августа. В субботу, 28 августа, сыграют: «Алустон-ЮБК» — «Евпатория» и «Севастополь» — «Рубин Ялта». В воскресенье, 28 августа, пройдут матчи: «Гвардеец» — «Кызылташ» и «ТСК-Таврия» — «Океан».