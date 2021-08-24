С 1 сентября все школы перейдут на электронное ведение журналов и расписаний

В предстоящем 2021-2022 году все школы города перейдут на использование электронных журналов и расписаний.

Об этом 23 августа на аппаратном совещании в правительстве города сообщила директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

Она напомнила, что в прошлом году севастопольские школьники уже пробовали подключиться к данной программе.

— Использование электронного журнала позволяет отказаться от бумажных носителей в принципе. Электронный учебный план, который атоматизирует процесс составления и распределения предметов, фактически помогает завучам правильно сформировать учебную программу, — аргументировала А.Осипова.

В качестве преимуществ внедрения цифровой образовательной среды, она назвала системное использование электронных дневников и журналов, возможность просмотра оценок ребенка онлайн и прогнозирования его образовательной траектории.

— И, конечно, это наш резерв в случае, если будет необходимо какие-то классы переводить на дистанционную работу, — пояснила директор департамента.

По ее словам, данная функциональность, вводимая в Севастополе, уникальна — в других субъектах только в некоторых школах внедрена технология по проведению видеоуроков. В Севастополе же эта функциональность доступна для всех подключенных школ.

— Подключены сейчас все 100% школ. По стаусу внедрения, это 71 образовательная организация — не только школы, но и колледжи. Более 3,5 тысяч учителей, 29 тысяч родителей и 53 тысячи учеников уже внесены, — продолжила А.Осипова.

Преимущество модуля видеоуроков — требуемая минимальная скорость интернета, что удобнее, чем пользованием скайпом или зумом.

— По итогам 2020-2021 учебного года, 16 школ внесли 100% оценок, они были поставлены в электронных журналах. Соответственно, 14 школ до 90% внесли оценок. И 29 школ внесли менее 50% оценок. Но это было связано с тем, что школы подключались к «Цифровой образовательной среде» поэтапно. У нас есть абсолютные лидеры, которые работают с системой, начиная с декабря 2020, есть те, кто присоединился чуть позже. Кроме того, есть новые школы, которые начали образовательный процесс, — уточнила А.Осипова.

Она также добавила, что для родителей, не готовых к использованию электронных программы, будут производиться еженедельные выгрузки, которые позволят родителям контролировать учебу своих детей в бумажном виде.