Предлагают свой закон для фермеров

Основными вопросами мероприятия были комплексное развитие территории, расположенной в границах Севастополя; нормативно-правовое регулирование сельхозпроизводства; виды разрешенного использования земельных участков.

— Мы сделали несколько предложений нашей исполнительной власти. Одно из них касается проекта закона о землях сельскохозяйственного назначения. Мы подготовили альтернативный проект закона, который коренным образом отличается от созданного чиновниками, — рассказал руководитель общественной организации «Блокпост Севастополь» Андрей Ситников.

По его словам, неотъемлемыми признаками фермера является работа на земле и проживание вблизи своего производства. Государственной помощи в виде льготных мест на рынках, грантов и субсидий явно недостаточно для существующих и потенциальных фермеров. Стать профессиональными сельхозпроизводителями в Севастополе при поддержке властей могли бы от трех до четырех тысяч семей.

В свое время в совхозе «Им.Софьи Перовской» тружеников, работавших на земле, было порядка семи сотен, сейчас — около 200. Многие из них при распаевке получили участки для «личного крестьянского хозяйства». С переходом под российскую юрисдикцию они надеялись оформить свою землю как «личное подсобное хозяйство». Такой вид использования существует в остальных субъектах Российской Федерации, в том числе и в Республике Крым. Но в принятом в марте 2016 года постановлении правительства Севастополя №228 «личное подсобное хозяйство» просто не указано.

— Мы ежедневно сталкиваемся с юридическими проблемами по использованию земли сельскохозяйственного назначения в черте города Севастополя, — рассказывает глава фермерского хозяйства Роман Царьков. Его хозяйство расположено под Верхнесадовым на бывшей территории совхоза «Им.С.Перовской». Он считает, что нормально работать фермерам мешает странное применение норм российского законодательства в Севастополе.

— В настоящее время Севреестр по прежнему применяет законодательство переходного периода, которое продлено до 1 января 2023 года, — объясняет Р.Царьков. По его словам, это означает, что местные чиновники могут трактовать федеральные нормы по своему усмотрению. А главная проблема — в несоответствии 228-го постановления федеральному закону. Оно запрещает фермерам возводить на возделываемой земле строения, использовать сельхозземли для постоянного проживания: иметь коммуникации, прописку и, соответственно, возможность полноценно работать.

— Это происходит по одной простой причине — коррупционной составляющей, — уверен фермер.

Общественники на протяжении многих лет обращаются в федеральные и местные органы власти с просьбой согласования изменений в указанное постановление. В поисках справедливости они дошли уже до Конституционного суда.

Люди настоятельно просят органы исполнительной власти вернуться к решению вопроса дополнения вида разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» в 228-м постановлении и привести в соответствие данный нормативно-правовой акт со сложившейся практикой в остальных субъектах Российской Федерации.

Стоит отметить, что в начале июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает фермерам возводить жилье на землях сельскохозяйственного назначения. Он вступит в силу с 1 марта 2022 года. По нему площадь застройки под домом не должна превышать 0,25% от площади земельного участка. Большинство же севастопольских фермеров имеют наделы от 0,5 до 1,5 га. Получается, что они могут построить лишь небольшой сарай для инвентаря.

Проект закона в редакции чиновников департамента сельского хозяйства в ближайшее время внесут в заксобрание Севастополя, несмотря на всю критику со стороны тех, для кого он написан. Поэтому фермеры на этих общественных обсуждениях предприняли очередную попытку поучаствовать в законотворчестве и направили в депутатский корпус альтернативный вариант закона.