Пенсионерам в сентябре 2021 года выплатят по 10 тысяч рублей

Соответствующий указ подписан 24 августа Президентом России и опубликован на его официальном сайте.

В соответствии с документом, гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся на 31 августа 2021 года пенсионерами, за счет федерального бюджета выплатят по 10 тысяч рублей.

Выплата осуществляется без подачи заявления, автоматически. При этом получателям одновременно двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом РФ, положена только одна выплата.

Эти 10 тысяч не будут учитывать при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки. Удержания на основании исполнительных документов из суммы выплаты не производятся.

Доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии. В случае если единовременная денежная выплата не была получена пенсионером в сентябре, ее можно получить позднее.

Денежная выплата, не полученная гражданином в связи со смертью, осуществляется в порядке, установленном частями 3 и 4 статьи 26 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года.

Аналогичный указ президента касается выплат в 10 тысяч рублей пенсионерам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения Российской Федерации.