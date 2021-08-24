На мусорном полигоне под Севастополем захоранивают опасные отходы

С 30 июля по 12 августа специалисты Южного межрегионального управления Росприроднадзора провели плановую проверку полигона ТКО «Первомайская балка», эксплуатируемого региональным оператором по обращению с ТКО — ООО «Благоустройство города Севастополь». Выявлено 31 нарушение природоохранного законодательства, среди которых: эксплуатация полигона ТКО без лицензии; захоронение отходов на объекте, не включенном в Государственный реестр объектов размещения отходов; захоронение отходов, запрещенных к захоронению и содержащих полезные компоненты, и другие. Отходы содержатся на полигоне ТКО без предварительной обработки (сортировки).

По результатам проверки возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, три из которых направлены в суд, в том числе по ч.4 ст. 8.2 КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов, предусматривающее приостановку деятельности объекта.

Предприятию ООО «Благоустройство города Севастополь» выдано предписание об устранении нарушений законодательства, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.