На IV театральном фестивале «ТОН» победил «Нос»

В Севастополе завершился ежегодный фестиваль городских театральных премьер «ТОН». Гран-При присужден спектаклю «Нос», который в Севастопольском театре юного зрителя поставила режиссер из Санкт-Петербурга Яна Тумина.

Подведение итогов стало своеобразной оценкой творческого состояния севастопольских театров, каждый из которых представил на суд зрителей свои знаковые спектакли, поставленные в последнее, выдавшееся для театров таким непростым, время.

Так, севастопольский академический драмтеатр им.А.В.Луначарского показал постановку «Белая гвардия» режиссера Ивана Миневцева по произведению Михаила Булгакова.

Эта одна из последних премьер луначарцев единодушным решением экспертного жюри стала обладателем диплома за лучшую режиссерскую работу. Лучшим исполнителем главной роли признан Николай Нечаев (Алексей Турбин). Евгения Чернорая за роль Мышлаевского признали лучшим исполнителем мужской роли, а Мария Кондратенко стала обладателем приза за лучшую женскую роль (Елена Тальберг).

Исполнителем «Лучшей роли второго плана» назван Семен Сковородин (роль Иван Ивановича в спектакле СевТЮЗа «Каштанка» в постановке Ивана Пачина).

«Специальный приз экспертного совета», правда, в качестве аванса также достался «Каштанке». Как пояснили сами члены жюри, специальный приз был учрежден потому, что постановку очень хотелось как-то отметить, но соответствующей номинации в положении о фестивале предусмотрено не было.

Спектакль лавреневцев «Амуры в снегу» удостоены первого приза в номинации «Лучший актерский ансамбль». Танцевальный спектакль Севастопольского театра танца им.В.Елизарова «Cinema» получил диплом за «Оригинальное пластическое воплощение киноклассики».

Лучшей работой художника названа работа Юлианы Лайковой в постановке «Белая гвардия». В определении Гран-При фестиваля экспертное жюри и зрительский ареопаг проявили полное единодушие, присудив его спектаклю СевТЮЗа «Нос» в постановке Яны Туминой.

Общее мнение критиков, театроведов и просто зрителей — «спектакль задает новые стандарты и перспективы развития севастопольского театрального искусства».

Еще одним итогом фестиваля стало общее понимание важности фестиваля «ТОН» для развития театрального искусства в Севастополе. Последнее даже настраивает на расширения фестивальных рамок, о чем на церемонии закрытия заявил председатель севастопольского отделения Союза театральных деятелей Евгений Журавкин.