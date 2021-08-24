ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму

Двое безработных севастопольца организовали серийное производство синтетических наркотиков в частном доме на севере Крыма.

«Подпольную лабораторию в частном домовладении Красноперекопского района организовали двое безработных, ранее судимых жителей города Севастополя. В дальнейшем изготовленный наркотик наркодельцы сбывали местным жителям посредством закладок», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ полуострова.

Обнаружено более 450 грамм мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости. Изъяты предметы, имеющие отношения к противоправной деятельности: лабораторная посуда, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере»). Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.