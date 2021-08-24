Деньги на электроколяску собрали всем миром за два дня

На пост в соцсети с просьбой помочь инвалиду, продающей на площади Лазарева в Севастополе росписные свистульки, чтобы накопить денег на электроколяску, отреагировали десятки неравнодушных людей.

Буквально за два дня удалось собрать 180 (и даже, больше) тысяч рублей, необходимых для того, чтобы молодая женщина — мать троих детей получила возможность перемещаться по улицам города на электрической инвалидной коляске.

Сейчас каждый выезд из дома на старенькой комнатной инвалидной коляске стоит Алене неимоверных физических усилий. Но это, как выяснилось, не слишком волнует местных чиновников, которые на просьбы женщины-инвалида с детства о помощи отвечали, что «слабость ее рук не дотягивает до права на «электричку».

Неизвестно, как долго пришлось бы Алене зарабатывать нужную сумму продажей 200-рублевых свистулек, если бы не случайное знакомство и помощь (в прошлом журналиста) Ольги Кочетовой, которая своим постом в соцсети буквально побудила интернет-сообщество к проявлению сострадания и гуманизма. Некоторые просто перечисляли деньги на банковскую карту Алены, другие скупали целыми партиями свистульки. Словом, каждый внес в это благое дело свой вклад, полный отчет по которому ежедневно выкладывала на своей страничке О.Кочетова. В итоге, сумма на счету Алены в полдень 24 августа превысила 192 тысячи рублей.

«Ребята, мы это сделали! Сейчас выбираем Алене электроколяску, на которой она и приедет в заключительный, отчетный пост. Капелька за капелькой в эти двое суток превратились в цунами Добра. И это трогательно, до слез. Спасибо, Человеки всем!» — написала О.Кочетова.

Чиновники Севастополя и прочие кандидаты в депутаты в этой истории с положительной стороны пока не проявились.