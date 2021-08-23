Заложили камень в честь начала строительства нового Херсонеса

Грандиозное строительство запланировано на территории бывших воинских частей, расположенных в непосредственной близости к стенам древнего города. Из 24 га половина пойдет под озеленение и только 20% — под строительство новых зданий музеев, школ, археологических, паломнических и туристических центров, образовательных учреждений, кафе и других развлекательных объектов.

Закладной камень торжественно освятил и благословил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

— Поздравляю вас с этим событием, призываю помощь божью на все наши труды, и людей, находящихся здесь и тысячи людей, которые будут участвовать в этом святом и правильном деле», — произнес молитвенное слово Владыка Тихон.

На церемонии присутствовал помощник Президента Владимир Мединский.

— Мы закладываем камень на месте святого Херсонеса, чтобы сохранить его, этот единственный в мире византийский город, дошедший до нас как единый археологический комплекс с непрерывной 2000-летней историей, — начал свое выступление В.Мединский.

Он рассказал, что за минувшие семь лет с тех пор как Крым вернулся в состав России музей-заповедник уже преобразился благодаря отдельной программе развития, вниманию Министерства культуры, фонда «Моя история», властей Севастополя и лично Владыки Тихона и Президента России.

— Тот, кто помнит, в каком состоянии был музей до 2014 года и какой он сейчас, могут сравнить — разница огромная. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Именно поэтому было принято решение о передислокации воинских частей, расположенных на месте старого античного города, проводятся масштабные археологические изыскания, идут научные исследования. Я уверен, сегодня мы присутствуем при историческом событии, здесь появится грандиозный парк, — подчеркнул советник.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь отметил: «Великая Россия началась с этого места и с молитвы. Сегодня мы продолжаем тысячелетнюю традицию, продолжаем делать великие дела для нашей страны, начинаем это также с молитвы на месте, где крестился князь Владимир и где зародилось Российская государственность. Я верю, что проект послужит на благо города и жителей Севастополя. Станет нашей гордостью и образцом не только для нашей страны, но и для всего мира. Мы сделаем лучший мировой проект в этом замечательном месте».