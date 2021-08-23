За воскресенье горящую траву тушили пять раз

Пять пожаров на открытой местности общей площадью почти в два гектара ликвидировано в Севастополе 22 августа.

Во всех случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение неустановленных лиц с огнем.

Информация о наиболее резонансном происшествии дня поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю в 15.49: в районе улицы Сапунгорская горела трава.

По указанному адресу сразу же выдвинулись силы МЧС России. На месте информация о возгорании подтвердилась. Ранг пожара был определен как 1-БИС. Благодаря быстрым и слаженным действиям 22 человек и 8 единиц техники в кратчайший срок пламя удалось локализовать, устранить открытое горение. Полностью ликвидировать пожар площадью шесть тысяч кв.м удалось в 18.44.

Пожары площадью 200, 1000, 3000 и 8400 кв.метров случились в районах села Флотское, Максимовой дачи, Камышовского шоссе и Юхариной балки, соответственно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. Горела сухая трава. Благодаря быстрому реагированию, профессионализму и слаженной работе сил севастопольского пожарно-спасательного гарнизона возгорания были оперативно ликвидированы.

МЧС призывает жителей и гостей Севастополя строго соблюдать правила пожарной безопасности и беречь природные богатства региона!

Если вы заметили огонь или дым на открытой местности, срочно звоните по номеру «101»!