В аэропорту Симферополя установили рекорд по буксировке самолета

Крымские атлеты Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов в международном аэропорту «Симферополь» переместили 22-тонный Ан-26 силой рук на девять метров за 41 секунду, установив новый рекорд России.

Установить рекорд удалось с первой попытки, сообщила пресс-служба аэропорта.

Акция, проведенная 22 августа, была приурочена ко Дню государственного флага Российской Федерации и 85-летию крымской воздушной гавани. Организаторами выступило спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира».

Силачи переместили самолет Ан-26 авиакомпании «Сев-Авиа» в положении сидя руками за канат — арм-овер-арм. Такой способ является наиболее сложным в буксировке крупногабаритной техники.

Рекорд зарегистрировал эксперт «Книги Рекордов России» президент АНО «Сильнейшая нация мира» мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира Михаил Паллер, а также эксперты: обладатель титула «Самый сильный человек России» Вячеслав Максюта и Сергей Горьков.