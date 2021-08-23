Сотрудники Крымской таможни пресекли вывоз крупной партии культурных ценностей

Незаконный вывоз на Украину 84 предметов, представляющих культурную ценность, пресекли таможенники в пункте пропуска МАПП «Армянск». Предметы выявлены при таможенном досмотре: в полиэтиленовом пакете в багажнике автомобиля найдены старинные предметы. Они не были задекларированы и не имели разрешительных документов на вывоз.

Таможенная экспертиза подтвердила, что все найденные артефакты представляют культурную ценность и получены в результате археологических раскопок (как санкционированных, так и несанкционированных). Среди идентифицированных предметов — клинок кинжала, бронзовые зеркала с ручкой, браслеты наручные бронзовые, ожерелье, датированные III-VI вв. до н.э., черешковые наконечники для стрел булгарского и монгольского периодов, XIII-XIV вв., а также стальные бронебойные наконечники для стрел, изготовленные в Южно-Восточной Европе в XII-XIV вв.

Все объекты изъяты. Проводится административное расследование. Дальнейшую судьбу культурных ценностей определит суд, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.