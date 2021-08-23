Родстер «Крым» решили сделать машиной для военной полиции

На форуме «Армия-2021» «Военно-промышленная компания (ООО «ВПК») и Конструкторское бюро молодежи (КБМ) представили родстер «Крым» в раскраске ВАИ — Военной автомобильной инспекции, предложив использовать для поддержания порядка на дороге. Об этом сообщил ТАСС заместитель Генерального директора – директор по развитию ООО «ВПК» Владимир Матанский.

«ВАИ — это наше предложение. Если мы прекрасно понимаем, что вазовские машины очень хорошо используются для поддержания порядка на дороге с теми характеристиками, которые сейчас есть, мы говорим: мы можем существенно улучшить характеристики этих машин. Давайте посмотрим и давайте постараемся использовать», — сказал В.Матанский.

Он подчеркнул, что автомобиль способен развивать скорость до 220 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

По словам В.Матанского, создатели автомобиля уже обсудили перспективу его использования сотрудниками ГИБДД. «Коллеги из МГТУ провели первые разговоры с ГИБДД, где нашли понимание и поддержку. До закупок еще не продвинулись, но рассмотреть возможность они уже готовы. Государственная структура — не быстрая, она не может мгновенно принимать решения и их каким-то образом реализовывать. Минобороны пока приятно удивлены нашим подходом и думают о том, как это можно использовать», — сказал он.

Заместитель гендиректора ООО «ВПК» отметил, что автомобиль создан на базе доступных серийных агрегатов АО «АвтоВАЗ», у которых есть хорошая сервисная поддержка.

«При этом, используя серийные агрегаты, мы достигаем совершенно новых качеств. То есть, не производя новые, супердорогие, суперкосмические двигатели, мы можем двигаться с очень высокими скоростями и очень быстро их достигать. При этом готовая машина имеет уже сложившуюся сервисную базу», — заявил заместитель гендиректора ООО «ВПК».

Конструкторское бюро молодежи

В свою очередь инженер Конструкторского бюро молодежи Ирина Возмищева рассказала ТАСС, что представленный на форуме автомобиль — второй прототип родстера «Крым». «Изначально была концепция проекта в том, чтобы создать молодежный бюджетный, при этом псевдоспортивный автомобиль. Чтобы он был еще и доступным, мы взяли за основу компоненты «АвтоВАЗ». Эту машину планируем запустить в серию. А данный экземпляр — это просто демонстрация того, что мы совместно с ВПК можем такой автомобиль переоборудовать в специальный транспорт», — пояснила она.

Инженер уточнила, что автомобиль пока не сертифицирован, однако его создатели уже получили международный код изготовителей транспортного средства, является частью кода VIN. «Следующий этап — получение ОТС на 150 машин, и далее будет серийное производство. Но перед этим нам нужно сделать третий прототип, сейчас он находится в процессе», — отметила И.Возмищева.

Она уточнила, что на 70% родстер состоит из деталей для автомобиля «Лада Калина».

Общий пробег двух прототипов автомобиля во время дорожных испытаний составляет более 100 тысяч километров.

«Мы ездили на них в Крым, Санкт-Петербург, по Золотому кольцу России. У нас есть договоренность с НАМИ: на время дорожных испытаний они выдают нам необходимые документы», — пояснила инженер.

И.Возмищева подчеркнула, что создатели родстера «Крым» уделяли большое внимание пассивной безопасности. "Пока проводились только цифровые краш-тесты, но когда будет партия машин более чем 150 штук, они будут проводиться в реальности», — сказала она.

Использование скоростных автомобилей для обеспечения безопасности является распространенной мировой практикой. В частности, итальянские карабинеры передвигаются на автомобилях марки Lamborghini.