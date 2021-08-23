По коронавирусу вышли на плато

Так считают в правительстве Севастополя, основываясь на показателях последних нескольких дней по заболеваемости новой коронавируной инфекцией.

Как доложил 23 августа на аппаратном совещании заместитель губернатора Александр Кулагин, за неделю заболели 1591 человек (на прошлой неделе, 1578). Замедление темпов характеризуется следующими показателями: суточный темп прироста составил 0,88 (в прошлый понедельник, 0,96), средненедельный темп прироста — 0,92 (был 0,97).

От также отметил снижение коэффициента распространения: на сегодня он составляет 0,98 (1,2, на прошлой неделе).

Из доклада А.Кулагина также следует, что на сегодня 20%, или 192 койки свободны (из 971 заняты 779), в отделении интенсивной терапии — 56 человек, из них 1 — на ИВЛ, 350 пациентов стационаров — лица старше 65 лет (неделей ранее, 362).

Выявление по пневмониям уменьшилось на 17% (374 сейчас против 451 неделей ранее), на амбулаторном лечении — 1490 человек (1627, неделей ранее).

— Получается, что мы вышли на некое плато, темпы прироста замедлились, — предположил губернатор Михаил Развожаев.

По информации директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, на сегодня первым компонентом вакцинировались 128 тысяч человек (в том числе 582 — ревакцинация «Спутник лайт»), вторым — 115 тысяч. На остатках — 30 тысяч доз вакцины.

По состоянию на утро 23 августа за сутки выявлено 223 случая заболевания, умерли трое в возрасте от 62 до 95 лет.

Всего заболели 25651 человек, выздоровели 21996, умерли 977.