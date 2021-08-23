Первоклассников стало на тысячу больше

В этом году в первый класс пойдут 5764 ребенка, что, по словам директора департамента образования Елены Богомоловой, на 1040 учеников больше, чем в прошлом году.

— Количество учащихся опять увеличивается, на сегодняшний день на 1040 человек будет больше, – сообщила она.

При этом Е.Богомолова отметила, что приведенная ею цифра еще не окончательная, поскольку оформление детей в школы продлится до 5 сентября. Напомним, что в прошлом году в школы города отправились около 5500 детей, что на 1700 человек больше, чем в 2019 году.

В ходе доклада на аппаратном совещании 23 августа Е.Богомолова также сообщила, что на сегодня составлены 46 маршрутов движения школьных автобусов, добавлены маршруты к 48-й и 38-й школам.

Всего 14 образовательных организаций осуществляют подвоз 2039 детей.

Для подвоза школьников с 1 сентября будут использованы 50 автобусов, еще 5 планируют получить до конца года.