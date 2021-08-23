Новый корабль Черноморского флота готов к испытаниям

Завершена подготовка к испытаниям нового малого ракетного корабля «Циклон» проекта «Каракурт», который был построен на судостроительном заводе «Залив» в Керчи и спущен на воду летом 2020 года.

«Циклон» сейчас базируется в Новороссийске, там и будут проведены государственные испытания корабля.

Экипаж, сформированный на ЧФ из контрактников, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, прибыл на корабль и приступил к освоению заведования в соответствие с боевыми номерами.

Включение МРК «Циклон»» в боевой состав Черноморского запланирован на конец 2021 года. Корабль будет выполнять задачи в составе соединения ракетных кораблей флота, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Справка

МРК проекта «Каракурт» имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», крупнокалиберные пулемётные установки. Дальность плавания корабля 2500 мил, автономность 15 суток.