Строительство Центра шахмат считают неоправданным расточительством

Он является противником многократно выдвигаемой инициативы президентом Региональной общественной организации «Федерация шахмат города Севастополя» Сергеем Оськиным о строительстве отдельного здания, в котором бы разместился шахматный центр.

— На сегодняшний день в городе строится целая инфраструктурная сеть, и мы предлагали вариант размещения центра шахмат на базе одного из физкультурно-оздоровительных предприятий (ФОП). Это было бы рационально с точки зрения эксплуатации, обслуживания и расходования бюджетных средств, — считает С.Резниченко.

По его информации, шахматы в городе не пользуются избыточным интересом, а существующие детские группы, как правило, не укомплектованы.

В качестве еще одного варианта С.Резниченко предлагает выделить дополнительные помещения в детско-юношеских клубах, но опять же при условии достаточной потребности.

— Строить целый дворец, не имея укомплектованных групп в спортивной школе, культивирующей этот вид спорта, как минимум, нерационально, — настаивает он.

Рассуждая о проводимом сейчас в городе Международном шахматном турнире «Севастопольский вальс», С.Резниченко сказал, что он прекрасно разместился в крытых помещениях футбольного стадиона «Севастополь».

— Даже в рамках международного турнира выделенный зал единовременно загружается только на треть. Поэтому, имея нынешнюю спортивную инфраструктуру, мы вполне можем принимать шахматные чемпионаты такого уровня, — считает чиновник.

В качестве еще одного аргумента он напомнил, что в стране есть множество примеров, когда спортивное сооружение строилось под конкретные соревнования, а после их проведения вставал вопрос о его содержании и загрузке.

— Поскольку все ложится на бюджет, который, хочу заметить, в Севастополе является глубоко дотационным, — резюмировал сказанное С.Резниченко.

Уточнение: данная публикация касается РОО «Федерация шахмат города Севастополя» (президент Сергей Оськин) и не имеет отношения к РОО «Федерация шахмат Севастополя» (президент — Анна Волобуева).