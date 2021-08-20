Строить психоневрологический интернат начнут в этом году

— В этом году планируется доработать проектно-сметную документацию, закупить строительные материалы для дальнейшего строительства и начать строительно-монтажные работы, — доложила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Перераспределение средств связано с внесением изменений в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Как отметил губернатор Михаил Развожаев, проектирование по психоневрологическому интернату идет, и он превращается в социальное учреждение нового типа. Это подтвердил и директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, по словам которого, в самое ближайшее время, проект будет представлен на рассмотрение.

Психоневрологический интернат планируют строить на Лабораторном шоссе.

В Севастополе в настоящее время нет психоневрологического интерната. Больных такого профиля направляют на лечение в другие регионы.

Принципиальное решение о его строительстве было принято правительством Севастополя в 2017 году. Первоначально планировалось, что учреждение будет классического коридорного типа, со строгим режимом пребывания.

При корректировке ФЦП в 2018 году психинтернат в нее не попал, но работы по его проектированию городские власти заказали. К началу 2019 года проект был выполнен и даже прошел госэкспертизу, а стройка так и не началась.

Потом городские власти сменились и было решено, что в 21 веке интернат должен быть иным. Проект нужно переделать для «очеловечивание системы психоневрологической помощи». Вместо интерната запланировано создать центр социальной поддержки, в котором пациентов не будут изолировать, а «создадут условия для совместного проживания под присмотром специалистов особых людей и детей».