Спорткомплекс на улице Гавена планируют ввести в сентябре

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий борьбой на улице Гавена, что, согласно госконтракту, должны были ввести в эксплуатацию еще к 1 декабря 2020 года, обещают сдать в следующем месяце.

Напомним, что еще в прошлом году в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации срок сдачи объекта передвинули с декабря на 5 месяцев вперед. Однако даже тогда объект так и не ввели.

Очередной срок сдачи — сентябрь 2021 года — озвучил 19 августа директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

По его словам, теперь причина задержки связана с наличием незаконных построек по периметру территории спорткомплекса.

— В мае 2021 года на заседании правительства было принято решение о принудительном демонтаже данных несанкционированных построек. Федеральным законом дается три месяца для того, чтобы самостоятельно устранить такого рода нарушения. Но так как на сегодняшний день собственник не появился, эти работы произведены не были, — прокомментировал ситуацию директор капстроя.

Он также пояснил, что силами городского хозяйства в ближайшее время демонтажные работы будут выполнены, что позволит наконец-то ввести объект в эксплуатацию.

Напомним, что весной 2021 года родительский комитет и администрация спортивной школы олимпийского резерва №2 направили в управление по делам молодежи и спорта Севастополя письмо с просьбой присоединить к ее территории участок земли, расположенный рядом с домами по ул.Гавена, 8 и 10. Жильцы домов поддержали инициативу спортсменов расчистить площадку от старых сараев и благоустроить.