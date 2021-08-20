Рассказали и показали новый Херсонес

На территории в 23 га, до недавнего времени находившейся в ведении Министерства обороны, к 2024 году должно появиться новое общественное пространство, которое инициаторы проекта называют «историко-археологическим парком мирового уровня». Застроить предполагается 3,2 га. В перечне предлагаемых объектов: музеи христианства, античности и Византии, истории Крыма, современного искусства, археологии, кварталы для реконструкторов и археологических раскопок, паломнический центр, школа искусств и филиал «Артека». Остальная территория станет зеленой зоной.

Проект реализует фонд «Моя история» под патронатом минкультуры России и Патриаршего совета по культуре. Партнеры — Министерство обороны РФ и правительство Севастополя.

Херсонес расширят

Согласно презентации на территории парка предполагается строительство: музея Античности и Византии (сейчас он занимает 650 кв.м, а будет иметь площадь в 14 тысяч кв.м); музеев Христианства и Крыма; амфитеатра; международного археологического и отдельно — туристического и паломнического центров (на территории археологического кластера расположится храм-парк для проведения служб на открытом воздухе); ландшафтного парка с реконструированными кварталами древнего города; школы искусств дополнительного образования «Корсунь», филиала международного детского центра «Артек» (два объекта займут 12 тысяч квадратных метров), отреставрированные комплексы батарей №12 и №13 станут Музеем современной культуры.

Улицу Древнюю планируют сделать пешеходной, на подступах к парку построить дорожные развязки, оборудовать 1380 парковочных мест. Центральную аллею нового парка направят к Владимирскому собору. Входные группы старого Херсонеса и нового археологического парка объединят и расширят. Завершить работы предполагается до 2024 года.

Сейчас музей-заповедник располагается на двух тысячах квадратных метров. Из-за недостатка выставочных площадей представлена лишь десятая часть из более чем 250 тысяч собранных в музейной коллекции экспонатов.

— Проект нового историко-археологического парка не имеет мировых аналогов. Он создаст новое качество исторического и культурного пространства, — отметил на презентации помощник Президента России Владимир Мединский. По его словам, помимо музейных, выставочных пространств, разных кафе, мастерских, это огромное количество высокоинтеллектуальных и высокообразованных рабочих мест.

В.Мединский напомнил: когда весной 2014 года он в качестве министра культуры приехал в музей Херсонеса, то «ужас, что здесь творилось».

— Это был музей, у которого государственная дотация со стороны Киева на ведение музейной деятельности составляла ноль. Полагалось, вы продавайте билеты, ну, и сувенирами торгуйте, и живите на это, как хотите. Ни о каком развитии речь не шла. Пропадали музейные фонды, все было заставлено непонятно какими ларьками, без аренды, без документов. Прибрежная полоса: люди гибли каждый год. Купание на камнях — никто за этим не следил. Ни света, ни освещения, ничего не было. Посмотрите, как уже преобразился Херсонес благодаря объединенным усилиям, — сказал В.Мединский.

— Для города очень важно, что мы получаем школу искусств. Это будет большой красивый проект, который станет подарком городу. Я думаю, мы можем там организовать пространство для наших талантливых ребятишек из художественной школы, а также открыть другие отделения дополнительного образования. Это проект образовательный, просветительский, про будущее. Если хочешь заниматься будущим — занимайся образованием, — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ЮНЕСКО не спрашивали

— Развитие территорий, прилегающих к нынешним границам музея «Херсонес Таврический», с ЮНЕСКО не обсуждалось, поскольку в этом нет необходимости. Строительство будет вестись за юридическими границами заповедника, — сообщила на презентации директор музея Елена Морозова. «Мы регулярно подаем все необходимые данные, которые должны подавать в ЮНЕСКО. Передаем через нашу структуру и никакого строительства на территории компонентов ЮНЕСКО производиться не будет», — отметила директор.

Ее дополнил В.Мединский утверждением, что ЮНЕСКО очень довольно тем, как охрана культурного наследия поставлена в России.

— На протяжении довольно долгого времени я отвечал за взаимодействие с ЮНЕСКО. Поверьте мне, если бы все проекты развития территорий исторического и культурного наследия получали хотя бы 10% того внимания ученых и археологов, тщательности, с которой реализуется данный проект, — у нас была бы другая планета. Здесь реализуется самый безупречный подход с научной точки зрения и археологической, который может быть вообще при развитии культурной территории, — считает В.Мединский.

Напомним, что объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Херсонес и его хора стали в 2013 году. После марта 2014 года эта международная организация перестала поддерживать контакты с администрацией музея Херсонес Таврический.

Купаться на Херсонесе нельзя

Несмотря на то, что музей Херсонес находится в федеральном подчинении, купаться в море на берегах древнего города запретили указом правительства Севастополя еще в 2015 году. После чего севастопольцы и жители близлежащих к музею-заповеднику домов неоднократно обращались к городским властям с просьбой вернуть им право на утренние оздоровительные заплывы в водах Херсонеса.

Тему эту поднял на презентации нового парка директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он жестко заявил, что жителям Севастополя нужно разъяснить, что Херсонес — это не пляж, а священное место для истории и науки.

Проезда не будет, а дома сохранят

В рамках концепции историко-археологического парка улицу Древнюю, которая является единственной дорогой к главному входу в Херсонес, расширять не будут, а сделают пешеходной, рассказал губернатор М.Развожаев.

— Принятые проектировщиками решения позволяют сделать улицу Древнюю пешеходной. В этой связи приняли решение расширение дороги не делать, и дома никто изымать не будет. Мы, наоборот, приведем их в порядок и в ближайшее время с жителями это обсудим. Изъятие не планируется, — объяснил градоначальник.

Вопрос о судьбе домов №21 и №23 на ул.Древней был поднят журналистами на презентации не случайно. Эти дома граничат с Южным пригородом Херсонеса, где сейчас идут археологические работы в рамках первого этапа строительства Нового Херсонеса. В июле некие молодые люди, представившиеся представителями фонда «Моя история», предлагали жильцам этих домов выкупить их квартиры, идущие под снос. А сотрудники департамента городского хозяйства как-то слишком активно начали наводить порядок на придомовой территории, вырубая живые изгороди.

Сначала начнут, а потом обсудят

Работы на территории Южного пригорода Херсонеса начнут без обсуждения с севастопольцами. По заявлению представителя управления специальных проектов Минобороны Сергея Паронджанова, на сегодняшний день проект парка готов для подачи в Главгосэкспертизу.

— Мы планируем перейти к строительно-монтажным работам по окончании сентября, как только получим положительное заключение госэкспертизы. Сейчас все проектные работы на завершающей стадии, мы заходим в экспертизу, — сообщил С.Паронджанов.

Он добавил, что для части земель, предназначенных для застройки, необходимо менять документацию по планировке территории (ДПТ). Это сделают до конца года, после завершения археологических исследований. «Общественные обсуждения будут, когда у нас будет ДПТ. К концу года», — пообещал представитель Министерства обороны.

Сколько это будет стоить

Строительство историко-археологического парка будет осуществляться за счет пожертвований, но его стоимость пока неизвестна.

— Данный проект реализуется на средства пожертвований. Это не государственные средства. В настоящий момент мы ведем очень напряженный, интенсивный диалог с потенциальными жертвователями. Стоимость проекта может быть сформирована только после его формирования. Сейчас для нас главное — археологические изыскания, которые позволят нам этот проект сформировать, получить под него проектно-сметную документацию и пройти необходимые согласования, — ответил на вопрос о затратах на реализацию такого масштабного проекта руководитель фонда «Моя История» Иван Есин.

На вопрос, будет ли вход в историко-археологический парк платным и сколько может стоить билет, ответила директор заповедника Елена Морозова. «Наверное, вы же проводите мониторинг, анализ стоимости билетов музеев по России? Я думаю, что всегда Херсонес Таврический будет доступен для россиян и гостей Севастополя и полуострова».

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) добавил: «В церковь ходят бесплатно. Поэтому никаких вопросов не будет. Здесь пространство, как мы полагаем, будет не только бесплатным для входа. Наверное, в музеи все-таки… Но здесь будет огромное количество маленьких музеев, в том числе бесплатных, будут ремесленные мастерские и археологические раскопки, которые тоже можно посетить, понаблюдать за работой археологов, здесь будет огромное количество небольших исторических кафе, клубов, и в этом смысле это будет замечательное, ни с чем не сравнимое пространство для горожан, свободное для посещения».