Приведут в порядок здания больниц и поликлиник

Назначены подрядчики, которые будут готовить проектную документацию для ремонта объектов здравоохранения города. Деньги под контракты выделены в рамках сотрудничества между правительствами Москвы и Севастополя.

Пять проектов

Департаментом капитального строительства на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капремонт заключены контракты по пяти объектам. Задание по разработке проектно-сметной документации на капремонт травматологии Первой городской больницы, главного корпуса горбольницы №5 и стационара онкологического диспансера досталось ООО «Судебная экспертиза и оценка активов». Общая цена трех контрактов 19 млн рублей.

Проект на ремонт фельдшерско-акушерского пункта горбольницы №4 в Верхнесадовом выполнит АО «Севастопольстройпроект» за 1,2 млн рублей, а для урологического корпуса Первой горбольницы — ООО «Смартстрой». Цена этого контракта 4 млн рублей.

Три ремонта

Кроме того, департаментом капитального строительства подписан и исполняется госконтракт по капремонту здания поликлиники горбольницы №4. Подрядчик ООО «Век», цена контракта 23,6 млн рублей.

Сдвинулся с мертвой точки и нескончаемый ремонт поликлиники №2 Первой горбольницы на ул.Ерошенко. Найден новый подрядчик — ООО «Жилищно-коммунальная система Экология», которое за 59 млн рублей завершит работы, начатые еще в доковидную эпоху.

Дождался капитального ремонта и противотуберкулезный диспансер на хуторе Пятницкого. Работы на нем разбиты на два этапа. В этом году на ремонт выделен 171 млн рублей, общая сумма контракта — порядка 500 млн рублей.

Первый этап предусматривает ремонт шестого этажа, на котором будет размещена микробиологическая лаборатория, замену инженерных систем на всех этажах, монтаж вентиляции, полный комплекс работ по фасаду. Вторым — запланировано завершение внутриотделочных работ для остальных пяти этажей диспансера, благоустройство территории с созданием ландшафтного оазиса и обновление сети коммуникаций.

Подрядчик «Таврида-Проект» должен завершить ремонт к концу 2022 года.