На Крымский военно-исторический фестиваль и Новый год распределили 29 млн рублей

Речь идет о перераспределении средств межбюджетного трансфера из бюджета Москвы бюджету Севастополя в 2021 и смене исполнителя.

Решение принято 19 августа на заседании правительства Севастополя.

— Департаменту культуры от управления туризма передаются средства в размере 29 млн рублей на проведение двух мероприятий — 18 млн рублей — на Крымский военно-исторический фестиваль в сентябре этого года, а также на празднование Нового года, — представил проект документа директор департамента финансов Владимир Штоп.

Было принято решение, что эти два мероприятия проводит департамент культуры, а все остальные — управление туризма.

После принятия данного документа станоновится возможным проведение конкурсных процедур по поиску подрядчика на их проведение.