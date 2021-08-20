Катер затонул, капитан и пассажиры спасены

Следственный комитет проводит проверку по факту затопления катера в районе Севастопольской бухты, вышедшего в шторм в открытое море.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, предварительно установлено, что 19 августа, примерно в 17.19 катер СМБ-40 «Виктория» с пассажирами на борту вышел в шторм в открытое море, перевернулся и затонул. Четверо пассажиров и капитан спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Данные об этом происшествии, приведенные в сообщении пресс-службы Центра гражданской защиты Севастополя, несколько отличаются. Сигнал о терпящем бедствие в районе внешнего рейда судне поступил оперативному дежурному в 15.31. Троих потерпевших подняли на борт спасательного катера и передали бригаде скорой помощи. Еще один — самостоятельно доплыл к берегу, где его встретили спасатели и передали медикам. Работы были завершены в 16.48.

На месте происшествия работала служба пожаротушения ГУ МЧС России по Севастополю, которая осуществляла сбор информации и координацию действий экстренных служб.

Подъем судна пока невозможен из-за штормовой погоды.