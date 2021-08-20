Боевые знамена отреставрируют и передадут музеям

На Черноморский флот доставили боевые знамена дивизий и полков участвовавших в Великой Отечественной войне. Всего командованию флота передано 11 знамен для проведения реставрационных работ и подготовки их к торжественной церемонии передачи в музеи воинской славы Крыма и Севастополя.

Боевые знамена, полученные в качестве исторических музейных экспонатов, являются знаменами стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны в южных регионах СССР. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, в их числе — боевое знамя 318-го отдельного противолодочного авиационного Констанцского Краснознаменного полка дальнего действия, знамя 6-й гвардейской танковой бригады, красное знамя гвардейского стрелкового корпуса, красное знамя 279-й стрелковой Лисичанской Краснознаменной дивизии, красное знамя 79-й и 101-й танковых бригад, боевое знамя 315-й стрелковой Мелитопольской Краснознаменной дивизии, красное знамя 366-го стрелкового полка, красное знамя 202-й танковой бригады, красное знамя 383-й стрелковой Феодосийской Краснознаменной дивизии, знамя шефское 83-й отдельной стрелковой бригады морской пехоты от Боровлянских советских и партийных организаций.

В настоящее время реликвии осмотрены флотской комиссией совместно с представителями Музея героической обороны и освобождения Севастополя. По каждому боевому знамени определен объем реставрационных работ.

Торжественное вручение боевых знамен будет организовано 27 августа га открытии седьмого Международного военно-технического форума «Армия-2021» на площадке филиала парка «Патриот» в Молочной балке (ул.Отрадная).