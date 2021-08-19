Водоканал организовал «горячую линию»

Информацию по вопросам капитального ремонта сетей водоснабжения можно получить по специальному телефону и в аварийно-диспетчерской службе.

Номер «горячей линии» водоканала: +7 (978) 994-83-84, звоните в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Кроме того, можно круглосуточно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия по телефонам: 54-42-68, 54-47-80.

В Севастополе на 2021 год запланирована замена 27,5 км труб на 32 объектах. В настоящий момент ремонт идет на 24-х, 18 из них уже переключили на запасной трубопровод.

Жители города в соцсетях возмущаются отсутствием четкой информации об отключениях воды в связи с этими ремонтами. Поэтому на аппаратном совещании в правительстве города 17 августа водоканалу было поручено организовать «горячую линию» по этому вопросу.