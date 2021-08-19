У первоклассников будет 1 сентября

Новый учебный год начнется с 1 сентября, несмотря на сложную эпидемическую обстановку в Севастополе.

Такое решение принято 19 августа на очередном заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Школьные линейки пройдут во всех средних образовательных учреждениях города, с присутствием учащихся 1-х и 11-х классов, а также их родителей. Последним предписано жестко соблюдать масочный режим.

По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, было бы неправильно лишать тех и других такого знакового события, тем более, что родители первоклассников заинтересованы в празднике даже больше, чем дети.

По словам заместителя губернатора Игоря Михеева, на сегодняшний день все школы готовы к учебному году, все классы оборудованы рециркуляторами, расписание будет составляться с учетом минимизации перемещения классов по школе, непересечения потоков, а также посещения столовых.

В ходе совещания прозвучала рекомендация, по возможности проводить уроки на открытом воздухе.

Что касается иммунизации педагогов, то на сегодняшний день вакцинировано 59% учителей, у 10% (732 человека) есть медотвод. Планируется, что остальные пройдут вакцинацию до конца августа.

— Мы рассчитываем, что к началу нового учебного года у нас порядка 85% педагогов будут вакцинированы, — сказал И.Михеев.

В ходе оперштаба также прозвучало, что остальные, ранее введенные в городе ограничительные меры, сохраняются.