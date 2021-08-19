Переходы у школ не отвечают требованиям безопасности

Полная проверка дорожного обустройства подъездных маршрутов и подходов к школам и гимназиям Севастополя проведена инспекторами ГИБДД накануне начала нового учебного года. Главная задача обследования — проверка соответствия участков дорог, проходящих вдоль образовательных организаций, нормативным требованиям по безопасности дорожного движения.

Ширину проезжей части сотрудники отдела надзора измеряли с помощью курвиметра, высоту установки дорожных знаков и рекламных конструкций — рейкой дорожной, светоотражение дорожной разметки — рефлектрометром.

Основные выявленные недостатки: изношенность или отсутствие дорожной разметки, ограниченная видимость дорожных знаков из-за кустов и деревьев, изношенность или вообще отсутствие дорожных знаков «Пешеходный переход».

Предписания по выявленным недостаткам направлены ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» — владельцу дорог, отвечающему за их эксплуатационное состояние.