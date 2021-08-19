Пара не поделила заработанные на наркотиках деньги

Полицейские задержали семейную пару, подозреваемую в совершении двух преступлений. Мужчине придется отвечать за незаконные операции с наркотиками, а женщине — за умышленное причинение вреда его здоровью.

По версии следствия, между 32-летним местным жителем и его 45-летней сожительницей возник конфликт из-за раздела денег, которые мужчина получил, сбывая наркотики с помощью закладок тайников. Во время ссоры он пригрозил пневматическим пистолетом. Женщина не растерялась, выхватила из его рук оружие и выстрелила мужчине в лицо.

Получив травму глаза, пострадавший обратился в медицинское учреждение. После чего на место происшествия прибыли сотрудники Нахимовского отдела полиции. В квартире они обнаружили и изъяли крупную партию синтетических наркотиков, банковские карты, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Мужчине по статье про наркотики грозит от 15 до 20 лет или вплоть до пожизненного лишения свободы. Женщине — лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВд России по Севастополю.