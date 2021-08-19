Ищут деньги, украденные при реализации госпрограмм

В Севастополе расследуется несколько уголовных дел, связанных с крупными хищениями бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ.

В прокуратуре города проведено оперативное совещание по вопросам расследования уголовных дел, связанных с хищениями средств и иными нарушениями закона при реализации нацпроекта «Здравоохранение» и федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года».

Следственным органам определены сроки и рекомендовано теснее взаимодействовать с оперативниками. Для выявления легализации похищенных средств используется информация Росфинмониторинга.

Также отмечена необходимость дачи уголовно-правовой оценки действий должностных лиц, допустивших нарушения при расходовании бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию государственных программ, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.