Горхоз заставят заниматься бездомными собаками

Проблему с отловом бродячих животных, которую никак не может или не хочет решить подведомственное департаменту городского хозяйства учреждение, природоохранная прокуратура Севастополя будет решать через суд.

Севастопольская природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что департаментом городского хозяйства и подведомственным ему учреждением «Парки и скверы» не исполняются обязанности по отлову и содержанию безнадзорных животных в приютах, вакцинации их против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных. Бездеятельность государственных служб может стать причиной бесконтрольно увеличивающегося роста бездомных, в том числе больных животных на территории города.

В связи с этим межрайонным природоохранным прокурором в суд было направлено административное исковое заявление к департаменту городского хозяйства Севастополя и ГБУ «Парки и скверы».

«В исковом заявлении прокуратура требует возложить на департамент городского хозяйства Севастополя обязанность осуществлять деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города, и обеспечить исполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», — сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Иск содержит требование обязать ГБУ «Парки и скверы» организовать отлов, содержание, лечение, вакцинацию, стерилизацию безнадзорных животных на территории Севастополя, а также их возврат на прежние места обитания в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В 2021 году «Парки и скверы» провели около десятка аукционов по закупке услуг по отлову безнадзорных животных, но подрядчика до сих пор найти не смогли.

Одна из вероятных причин безуспешного поиска исполнителя в том, что стоимость нового контракта относительно прошлогоднего снижена на порядок — до полутора миллионов рублей. При этом неоднократно обещанный правительством города государственный городской приют для бездомных животных до сих пор остается обещанием.

В текущем году за медицинской помощью в связи с нападением безнадзорных животных в медицинские учреждения Севастополя обратилось 228 человек.