Выгодный кредит оказывался мошенничеством

В Севастополе задержаны два афериста из Белгорода. Установлена их причастность к восьми преступным эпизодам, но полиция считает, что жертвами мошенников могли стать не менее 30 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Севастополю при силовой поддержке Росгвардии задержали двух 20-летних жителей Белгорода по подозрению в мошенничествах.

Установлено, что злоумышленники арендовали офисное помещение на ул.Большой Морской и, представляясь филиалом известной финансовой организации, выдавали потребительские кредиты на очень выгодных условиях. При составлении договора требовалось подтвердить кредитоспособность и оплатить страховку в размере 20 процентов от суммы желаемого кредита. В результате граждане оплачивали от 15 до 70 тысяч рублей за услуги, которые им фактически не предоставлялись. Обман обнаруживался сразу после визита потерпевшего в банк, от имени которого «выдавался» кредит.

В отношении аферистов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», предусматривающей лишение свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.