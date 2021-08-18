Волшебная сила искусственного освещения: что могут светильники

При оформлении интерьера комнаты мало кто задумывается о том, что искусственное освещение способно творить настоящие чудеса. Недаром дизайнеры используют его как способ создания уникальной дизайнерской картинки. Ниже мы расскажем, на что способен искусственный свет.

Типы искусственного освещения

Мастера, работающие со светом, делят его на несколько разновидностей:

— Основное освещение. Это люстра и прочие светильники под потолком, которые создают достаточное количество света, чтобы свободно видеть и передвигаться в помещении.

— Локальный свет. Он выполняет функциональные задачи — подсвечивает определенные зоны для работы, чтения или приготовления пищи. Как правило, локальное освещение создают с помощью встроенных светильников, настенных бра или небольших торшеров.

— Акцентный свет. Именно он отвечает за общую атмосферу в помещении и завершенный вид дизайнерской картинки. Акцентный свет способен привлечь внимание к мелким или основным элементам в интерьере, визуально раздвинуть стены или приподнять потолки, создавать игру света и тени.

Виды света по температуре

Разрабатывая дизайн интерьера, не забывайте о том, что искусственный свет бывает теплым, холодным и нейтральным:

— Теплый свет — это привычный нашему глазу желтый. Он красиво сочетается в интерьере с теплой цветовой гаммой. В большинстве случаев теплое освещение создает в комнате особую атмосферу уюта.

— Холодный свет. Его лучше использовать при наличии в интерьере оттенков холодной гаммы. Запомните, если здесь будет размещена лампа с теплым световым потоком, холодные оттенки искажаются.

— Нейтральный свет. Оптимальный вариант для любой из жилых комнат, а также для кухни и ванной. При нейтральном освещении удобно создавать макияж, работать и читать.

Рекомендация специалистов: в одной комнате старайтесь комбинировать несколько типов освещения, чтобы при необходимости создать нужную атмосферу.

Хорошо, если на каждый тип светильника будет установлен регулятор интенсивности света. Во-первых, таким способом удается сэкономить на электроэнергии. Во-вторых, с помощью регулирования интенсивности освещения можно создавать определенное настроение у гостей: романтическое, деловое и др.

Совет экспертов

Освещение в комнате важно продумывать еще на этапе проектирования дизайна интерьера. Ведь будет обидно, если в конечном итоге настенному бра или красивому торшеру не хватит места или розетки для питания. Если самостоятельно затрудняетесь сделать это или сомневаетесь в правильности принятых решений, можно доверить работу специалисту по дизайну интерьера. Причем сегодня большинство бюро берутся не за весь дизайнерский проект с визуализацией картинки (что выльется в существенную сумму для заказчика), а за часть работы, которая подразумевает четкий план помещения с размещением всех точек электропитания и света. Вам лишь останется выдать его мастерам-ремонтникам, чтобы они все сделали правильно.