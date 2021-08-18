В 2021 году американская белая бабочка припозднилась

Ежегодно деревья и кустарники в Севастополе страдают от нашествия карантинного вредителя. Этот год не стал исключением, просто из-за прохладного и дождливого лета цикл окукливания гусениц американской белой бабочки сдвинулся на август.

Порча на листьях была замечена еще в июле, а к середине августа большинство из них покрылись плотной сетью паутины. Земля под кроной деревьев щедро усыпана толстым слоем гусениц.

На борьбу с вредителями в этом году в Севастополе выделено около семи миллионов рублей. В конце июня ГБУ «Парки и скверы» заключило контракт с подмосковной фирмой «Первая фумигационная компания» на оказание услуг по обработке зеленых насаждений от карантинных вредителей.

Согласно техническому заданию, с целью ликвидации карантинных вредителей исполнитель по заявкам заказчика должен произвести обработку многолетних зеленых насаждений. Опрыскать нужно пять тысяч деревьев на территориях парков, скверов, зеленых зон и улиц Севастополя. Контракт действует до 31 декабря 2021 года.

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Ситуацию с распространением по городу гусениц американской бабочки «Севастопольской газете» прокомментировал специалист Россельхознадзора Игорь Грибанов. По его словам, фактически вся территория города является карантинной зоной по борьбе с американской белой бабочкой. Если где-то обнаруживается очаг заражения, то по нормативам будет обработан весь квартал, а также территория от одного до двух километров в районе очага.

В парках и скверах обработкой деревьев занимается ГБУ «Парки и скверы», если же очаг обнаруживается на придомовых территориях, то это забота управляющих компаний. При этом УК отреагируют на ситуацию только в том случае, если к ним обратятся граждане с письменным или устным заявлением.

Редакция дозвонилась до УК «Центр», которая обслуживает дома, где были обнаружены поврежденные деревья. Выяснилось, что никто из жильцов за помощью в компанию не обращался, хотя отправить заявку можно даже по электронному адресу.