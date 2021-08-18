Среди вакцинированных устроят лотерею

Правительство России утвердило правила розыгрыша тысячи денежных призов по 100 тысяч рублей среди привитых от коронавируса граждан страны.

В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции covid-19. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет.

Лотерея будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют на этом же сайте и в СМИ.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет тысяча победителей, каждый получит по 100 тысяч рублей.

Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов, сообщила пресс-служба Правительства России.