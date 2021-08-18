Проведут II Международный фестиваль театров танца «ART-бухта»

Второй международный фестиваль театров танца «ART-бухта» пройдет с 13 по 19 сентября на сцене Театра им.Лавренева. Первый фестиваль, состоявшийся в 2019 году, запомнился севастопольцам яркими и подчас даже эпатажными выступлениями, а потому прощание с ним плавно перетекло в ожидание нового танцевального шоу.

В этом году искусство танца представят четыре танцевальных коллектива: из Москвы, Ижевска, Астрахани и Севастополя. Все вместе в течение недели они представят искушенному севастопольскому зрителю восемь спектаклей.

Откроет фестивальную программу Севастопольский театр танца им.Елизарова 13 сентября спектаклем «Пигмалион». В последующие дни зрители увидят постановку «Зимняя роза» в исполнении артистов московского театра «Новый балет», «Вокруг света за 80 дней» Астраханского театра танца и «Кровавую свадьбу» (хозяев фестиваля), «Онегина» ижевского театра «Молчи и танцуй» и «Опасные связи» московского театра «Новый балет».

18 сентября любителей искусства танца приглашают на постановку «Волшебник страны ОЗ» (театр «Молчи и танцуй»), а также «Танцующие жизнь» (Астраханский театр танца), а в заключительный день по традиции — гала-концерт с участием всех участников фестиваля «ART-бухта».