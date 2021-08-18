Полет на параплане закончился серьезными травмами

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Ялты, незаконно катавшего туристов на параплане на Ай-Петри.

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней туристке из Алтайского края.

Владелец параплана без соответствующих разрешительных документов за плату в восемь тысяч рублей летал в паре с туристами на Ай-Петри. Один из полетов закончился трагедией. Не справившись с управлением, парапланерист упал вместе с 16-летней пассажиркой на плато. Жительница Алтайского края получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. В настоящее время девушка проходит лечение по месту жительства.

Следствие установило, что владелец параплана не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажирки, не проверил безопасность места посадки, не учел погодные условия и выбрал небезопасный маршрута.

В ходе расследования уголовного дела будет установлена системность оказания незаконных услуг, изучено техническое состояние оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации, дана оценка действиям его владельца, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Туристам настоятельно рекомендуют обращать внимание на законность предоставления развлекательных услуг, наличие разрешительных документов, срок их годности, сертификатов качества на технические устройства.