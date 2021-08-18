Играть в шахматы негде и нечем

На территории спортивного комплекса «Севастополь» 17 августа стартовал турнир — «Гран-При Черного моря «Севастопольский вальс». В соревнованиях принимает участие 91 шахматист, треть из которых — севастопольцы.

Организаторы турнира — Федерация шахмат России, Министерство спорта РФ, а также автономная некоммерческая организация «Гран-При Черного моря». Это ее президент выбрал место для проведения чемпионата, отсмотрев существующие в Севастополе спортивные объекты.

Выбор столь далекой от занятий шахматами площадки удивил редакцию, поэтому «Севастопольская газета» обратилась за комментарием к президенту Региональной общественной организации «Федерация шахмат города Севастополя», кандидату в мастера спорта СССР, кандидату в мастера спорта Украины Сергею Оськину.

— Первый вопрос: почему не в помещении шахматного клуба на Большой Морской?

— Действительно, шахматный клуб там есть, но его площадь составляет 100 кв. метров, а вместимость — 36 участников. Участников нынешнего турнира там попросту не разместить, — объяснил С.Оськин.

Он же рассказал, что РОО "Федерация шахмат города Севастополя" в течение последних семи лет безуспешно направляет в городское управление по делам молодежи и спорта, а также губернатору города просьбы построить Центр развития шахмат.

— Только при появлении помещения на 200 человек мы сможем проводить соревнования всероссийского уровня. Однако на все наши обращения мы получаем один ответ: «Нецелесообразно!»

По словам С.Оськина, писем с такими ответами накопилась уже целая пачка, в том числе подписанных руководителем спортивного управления Сергеем Резниченко, бывшим заместителем губернатора Ольгой Тимофеевой, а также нынешним куратором спортивного направления в городе Игорем Михеевым.

После получения отказов руководство общественной организации обратилось в Администрацию Президента РФ и к премьер-министру страны, обосновав свою позицию тем, что в 2015 году распоряжением тогдашнего губернатора Севастополя Сергея Меняйло Центральный городской шахматный клуб был ликвидирован.

— На сегодня Севастополь является единственным из 85 российских регионов, не имеющим своего шахматного клуба. Министр спорта РФ переслал наше обращение в Федерацию шахмат России, а премьер-министр — властям города, которые уже ответили нам отказом. Аналогичной оказалась судьба и нашего обращения в Администрацию Президента, — продолжил грустный рассказ С.Оськин.

Между тем, по его информации, сегодня в Севастополе 400 шахматистов (мужчин и женщин) официально входят в рейтинг Федерации шахмат России и примерно 100 — включены в международный шахматный рейтинг ФИДЕ. Но из-за сложившейся на сегодня ситуации тренироваться и играть им негде!

С.Оськин вспоминает, что еще несколько лет назад единственным местом для игры в шахматы оставалась «Ракушка», но из-за затянувшегося ремонта эта возможность утрачена. Единственным местом сбора шахматистов стала скамейка у Дворца детского и юношеского творчества и пара лавочек на Приморском бульваре. Такую ситуацию С.Оськин назвал плачевной и пока лишенной всякой перспективы.

Он также отметил, что их оргпнизация лишена какой-либо помощи по приобретению шахматного инвентаря и оборудования.

— Сегодня Севастополь занимает последнее место среди российских регионов по развитию шахмат. С 2015 года в городе ликвидированы примерно 20 шахматных объектов. Помимо Центрального городского шахматного клуба, это коснулось примерно десятка секций в добровольных спортивных обществах, всех шахматных секций на стадионах (стадион «Металлист»), крупных предприятий, которые сами находятся в состоянии банкротства (13-й флотский судоремонтный завод).

Он также отмечает, что за семь лет не построено ни одного шахматного объекта.

Что касается Матросского бульвара, где прежде традиционно собирались шахматисты, то раньше эта площадка относилась к Дому офицеров флота. Но в 2017 году приказом по Министерству обороны шахматы были исключены из перечня видов спорта, подлежащих развитию в Вооруженных Силах РФ.

— Соревнования по шахматам перестали проводить в Вооруженных Силах, — сожалеет С.Оськин.