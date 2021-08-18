Департамент здравоохранения объяснил отсутствие льготных лекарств

В настоящее время на отсроченном обслуживании 285 льготных рецептов, а в конце 2020 года их было 9,7 тысячи, рассказал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его информации, озвученной 17 августа на аппаратном совещании, в Севастополе более 47 тысяч региональных льготников и почти 11 тысяч — федеральных. В настоящее время на отсроченном обслуживании 285 рецептов, из них — 233 — это региональная льгота.

Отсроченные рецепты он объяснил появлением уже после согласования заявки новых пациентов с какими-либо уникальными заболеваниями. Другая причина — изменение схемы лечения.

— На это предусмотрено, что решением врачебной комиссии в течение до 15 дней мы должны приобрести лекарства. Мы подаем заявку, учреждение выписывает лекарство, заявку передаем на медсклад, который объявляет торги. Понятно, что в короткий срок торги не объявить, поэтому пытаются закупать по договору. Если препарат имеется в наличии у поставщиков, он привозится сегодня. Если в наличии нет, то сроки удлиняются, — рассказал В.Денисов, назвав такой способ закупки точечным.

Он также назвал среди отсроченных рецептов тест-полоски и новые сахароснижающие препараты.

По мнению В.Денисова, две сотни непредоставленных лекарств при 167 тысячах выписанных льготных рецептов — это совсем немного в масштабе города. В качестве подтверждающего аргумента он привел сократившееся число жалоб. Так, по его данным, на 1 декабря 2020 года на отсроченном обслуживании было 9711 рецептов, теперь основные позиции закуплены и есть в наличии на складе.

— Что касается федеральных средств, контрактация составляет 98%, по региональным — 84%, — сообщил В.Денисов, пообещав изучить данные по результатам восьми месяцев и решить вопрос о необходимом дополнительном финансировании.

В июне 2021 года «Севастопольская газета» опубликовала материал, в котором рассказывала, что закупка некоторых льготных лекарств становится невозможной из-за особым образом составленного техзадания госзакупки. И такое происходит не первый год.