Дефицит льготных лекарств в Крыму должны ликвидировать до 1 октября

Как выяснилось во время проверки, нет в наличии 339 наименований лекарственных препаратов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ликвидировать дефицит льготных и жизненно важных лекарств в аптеках, на отсутствие которых жаловались жители полуострова в соцсетях.

— На сегодняшний день полностью проведена ревизия наличия в розничной сети лекарственных препаратов. Установлено, что у нас по 339 наименованиям есть дефицит на сегодняшний день, — объявил С.Аксенов на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 18 августа.

Он учточнил, что информация по количеству и срокам поставок лекарств теперь публикуется на сайте предприятия «Крым-Фармация».

— 1 октября по всем наименованиям все позиции должны находиться на складе «Крым-Фармации, — дал поручение глава Крыма. Допустима только ситуация, при которой лекарства нет в розничной сети, но есть на складе. В таком случае время доставки должно занять несколько часов.

С.Аксенов принес извинения крымчанам, которых коснулась эта проблема.