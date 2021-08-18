«Адмирал Эссен» зашел в Стамбул на военную выставку

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» с 16 по 21 августа осуществляет деловой заход в Стамбул в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021, сообщило консульство РФ в Стамбуле.

IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе. Она проходит в Стамбуле с 17 по 20 августа. На территории выставки будет представлен широкий спектр продукции 1236 оборонных компаний из 53 стран мира.

Россия на IDEF-2021 презентует более 400 новейших образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Единую российскую экспозицию подготовило АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех).

«Экипаж российского корабля продемонстрирует один из современных образцов российского кораблестроения и новые системы вооружений, носителем которых он является, — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

После завершения выставки экипаж фрегата «Адмирал Эссен» продолжит выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.