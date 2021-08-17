Возможны отключения теле- и радиосигнала

Из-за профилактических работ на антенно-мачтовых сооружениях Севастопольской радиотелевизионной передающей станции с 16 по 31 августа планируются технологические перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм.

В сообщении филиала РТРС «РТПЦ Республики Крым» говорится, что профилактические работы будут проводиться с 9.00 до 17.00. В этот период возможны перерывы в трансляции программ «Радио Крым», «Море», «Звезда ФМ», «Вести ФМ», «Спутник в Крыму», «Радио Вера», «Севастополь 24» и СТВ.

Дата профилактики зависит от погодных условий.