Вакцинация населения идет, но медленно

Первым компонентом по состоянию на 17 августа в Севастополе привито 126 тысяч человек, вторым — 112 тысяч. Об этом 17 августа на аппаратном совещании сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов. По его словам, процент «недоходов» на второй компонент составляет 3,8%.

Он также отметил, что на сегодня на остатке — около 20 тысяч доз. Все виды вакцин в городе есть, преимущественно это «СпутникV», но есть и «Спутник лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак». По словам В.Денисова, врачи проводят подбор вакцины для каждого человека.

— Вчера к нам обратилась директор театра, наш эпидемиолог выезжал в коллектив и рассказывал про каждую вакцину, — сказал В.Денисов.

При этом ежедневное число вакцинирующихся все равно недостаточно. Так, 16 августа вакцинировались чуть больше 500 человек, а на пике было 2,5 тысячи.

Среди вакцинированных приезжие составляют 10%.