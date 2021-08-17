В водоканале организуют «горячую линию»

Задача организовать «горячую линию» для жителей по вопросам водоснабжения поставлена 17 августа на аппаратном совещании в правительстве города.

Распоряжение последовало после доклада заместителя губернатора Севастополя Николая Жигулина о проводимому по всему городу ремонту сетей водоснабжения.

— Странная история, когда у нас подрядчик и люди остаются один на один. Ведь есть еще и заказчик! Дайте информацию, чтобы в водоканале был создан штаб. Люди должны звонить и получать оперативную реакцию по всем вопросам — от просто бытовых до организаций и каких-то сложностей, которые возникают с водоснабжением при переключениях на байпасные линии, — распорядился губернатор Михаил Развожаев.

По словам Н.Жигулина, всего в этом году запланировано просанировать 27,5 километров труб, выполнить 32 мероприятия, вложить 910 млн рублей из федерального бюджета, вместе с софинансированием из местного.

— На сегодня идет работа на 24 объектах, 18 из них уже переключены на байпасную линию. Исполнение составляет 3800 метров (из 27,5 км), — доложил замгубернатора.

Он также заверил, что по улице Ленина работы завершат до 20 сентября, чтобы передать под благоустройство. Весь же объем ремонта запланировано завершить до конца декабря.