В стабильно тяжелой ситуации по ковиду нашли плюсы

Как сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин, купирующий здравоохранение, за неделю (на 16 августа) выявлено 1578 случаев, против 1356 неделей ранее. Он также заявил о стабилизировавшихся контролируемых темпах прироста, а также снижении коэффициента распространения с 1,3 на прошлой неделе до 1,02 на этой.

— 52 человека находятся в отделении интенсивной терапии (64 было неделей ранее), четыре человека — на ИВЛ, 369 пациентов в стационарах — старше 65 лет, — заявил А.Кулагин, добавив, что 95 детей, заболевших ковидом и ОРВИ, лечатся в стационарах. Свободный конечный фонд составляет 15% (149 коек свободны, 822 — заняты), по заболеваемости внебольничной пневмонией снижение составило 23%. Амбулаторно лечатся еще 1645 пациентов.

Заслушав информацию, губернатор Михаил Развожаев анонсировал проведение на неделе очередного заседания оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Добавим, в городе упорно обсуждают, что школы учебный год 1 сентября из-за ковида не начнут.

По состоянию на утро 17 августа в Севастополе выявлен еще 231 случай заболевания ковидом, умерли четверо в возрасте от 63 до 87 лет. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в городе новой коронавирусной инфекцией заболели 24291 человек, выздоровели 20564, 951 умер.